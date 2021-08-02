"إس تي سي" تربح 2.8 مليار ريال بالربع الثاني وتوزع ريالاً للسهم

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، عن ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 3.56% في الربع الثاني من العام الجاري، إلى 2.82 مليار ريال، مقارنة بنحو 2.72 مليار ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، انخفض صافي أرباح شركة "إس تي سي" بنسبة 4.4% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بأرباح نحو 2.95 مليار ريال في الربع الأول من 2021.

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وقالت "إس تي سي" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثاني من العام 2021، بقيمة 97 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات بمبلغ 979 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 968 مليون ريال مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 11 مليون ريال.

وكذلك يعود ارتفاع الأرباح، إلى انخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ 177 مليون ريال، نتيجةً انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية بمبلغ 201 مليون ريال والمصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 73 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 97 مليون ريال.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفعت أرباح "إس تي سي" بنسبة 2.41% لتصل إلى 5.77 مليار ريال، مقارنة بأرباح نحو 5.64 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2020.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عن توزيع أرباح الربع الثاني من العام الجاري، بإجمالي ملياري ريال لعدد ملياري سهم بحصة ريال للسهم، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.

وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 5 أغسطس 2021، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، ويكون تاريخ التوزيع 26 أغسطس 2021.