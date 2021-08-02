.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"عطاء" تعدل المقابل المالي للاستحواذ على "المجموعة العربية للتعليم"

عطاء التعليمية
شعار شركة عطاء التعليمية
سوق السعودية

"عطاء" تعدل المقابل المالي للاستحواذ على "المجموعة العربية للتعليم"

ليكون المقابل النقدي للصفقة بنسبة 60% من قيمة عملية الاستحواذ وإصدار أسهم الملكية في شركة عطاء بنسبة 40%

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة عطاء التعليمية، اليوم الاثنين، عن توقيع ملحق لمذكرة التفاهم مع شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة، اتفق فيه الطرفان على تعديل هيكل المقابل المالي للصفقة ليكون المقابل النقدي للصفقة بنسبة 60% من قيمة عملية الاستحواذ ويكون إصدار أسهم الملكية في شركة عطاء بنسبة 40% من قيمة الصفقة.

وذكرت "عطاء التعليمية" في بيان على "تداول السعودية"، أنها اتفقت على أن يكون تقييم سعر سهم شركة عطاء لغرض عملية الاستحواذ بقيمة 44 ريال، يمثل متوسط إغلاق 90 يوم تداول لسعر سهم شركة عطاء بعد توقيع مذكرة التفاهم والإعلان عن الصفقة اعتبارا من تاريخ 9 فبراير 2021، إلى 20 يونيو 2021.

وأضافت أن نسبة الإنجاز المتحقق 55%، متوقعة تنفيذ الصفقة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

بدء تداول أسهم "التنمية الغذائية" بسوق السعودية الأربعاء المقبل شركات سوق السعودية بدء تداول أسهم "التنمية الغذائية" بسوق السعودية الأربعاء المقبل

وأوضحت أن المقابل النقدي للصفقة البالغ 60% من قيمة عملية الاستحواذ يشمل شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة وشركاتها التابعة وهي الشركة الأكاديمية للخدمات التعليمية، وشركة الياسمين العالمية، وشركة مدارس جيل المجد العالمية الأهلية للتعليم الأجنبي، وشركة مبدعون التنمية للتأهيل، وشركة معاهد أكاديمية الفيصل العالمية للتدريب، بالإضافة إلى مدارس الألسن العالمية الأهلية وشركة أمجاد قرطبة للخدمات التعليمية.

وكذلك إصدار أسهم الملكية في شركة عطاء التعليمية بنسبة 40% من قيمة الصفقة مقابل الاستحواذ على شركة نبعة التعليمية.

وكان الاتفاق قبل تعديله قد نص على أن يكون المقابل المالي للاستحواذ عبارة عن مبلغ نقدي بنسبة 75% من قيمة الصفقة وأسهم ملكية في شركة عطاء بنسبة 25% من قيمة الصفقة وذلك عند التوصل إلى اتفاق.

وعينت عطاء التعليمية شركة الجزيرة كابيتال مستشاراً مالياً لإدارة عملية التفاوض واستكمال إجراءات الاستحواذ حال الاتفاق مع مساهمي شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب والقيام بكافة الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بناية جديدة تميل بشكل مرعب في مصر.. والجيران يستغيثون بناية جديدة تميل بشكل مرعب في مصر.. والجيران يستغيثون
خروج محطة الفضاء الدولية عن مسارها.. ماذا فعل روسيان؟ خروج محطة الفضاء الدولية عن مسارها.. ماذا فعل روسيان؟
الأكثر قراءة
هذه المهن يعمل بها السعوديون فقط اعتباراً من اليوم هذه المهن يعمل بها السعوديون فقط اعتباراً من اليوم
السعودية.. التعليم حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية بشرط السعودية.. التعليم حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية بشرط
السيسي يصادق على قانون فصل الإخوان من وظائفهم السيسي يصادق على قانون فصل الإخوان من وظائفهم
10 آلاف جنيه.. تغريم عمرو أديب بتهمة قذف محمد رمضان 10 آلاف جنيه.. تغريم عمرو أديب بتهمة قذف محمد رمضان
اشتباكات بين العشائر وحزب الله توقع 6 قتلى جنوب بيروت اشتباكات بين العشائر وحزب الله توقع 6 قتلى جنوب بيروت
تطورات مفاجئة بحالة دلال عبد العزيز تطورات مفاجئة بحالة دلال عبد العزيز
قبل أن تذهب
محلل أمني أميركي يكشف أسرارا مثيرة حول عملية مقتل أسامة بن لادن
محلل أمني أميركي يكشف أسرارا مثيرة حول عملية مقتل أسامة بن لادن
اكتشف المزيد