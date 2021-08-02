"نادك" تتوقع انتهاء المرحلة الأولى لمشروع الطاقة الشمسية بنهاية أغسطس الجاري

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، اليوم الاثنين، عن آخر التطورات بشأن إبرام اتفاقية مشروع الطاقة الشمسية بـ 30 ميغاوات بمشروع الشركة في حرض.

وقالت شركة "نادك"، في بيان على "تداول السعودية"، إنها بصدد الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع، وبحسب تقديرات الشركة سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى في نهاية شهر أغسطس 2021، وذلك بتشغيل 10 ميغاوات.

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وأضافت أن الانتهاء من المرحلة النهائية للمشروع بطاقة 30 ميغاوات يكون في نهاية شهر أكتوبر 2021 والبدء في التشغيل التجاري للمشروع في حينه.

وأشارت إلى أن نسبة الإنجاز المتحقق 85%.

وأوضحت أن القوة القاهرة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) لا تزال تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية، مما نتج عنها تأجيل لبعض أنشطة التوريد للمشروع وتأخير أعمال التنفيذ.

كانت الشركة قد توقعت في مارس الماضي، بدء التشغيل التجاري للمشروع بتاريخ 31 يوليو 2021.