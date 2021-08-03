أرباح "البحري" تتراجع 95% في الربع الثاني جراء تأثر إيرادات النفط

تراجعت أرباح الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري في الربع الثاني من العام الجاري بواقع 95%، مسجلة 39 مليون ريال مقابل 760 مليون ريال عن نفس الربع من عام 2020.

كما انخفضت الأرباح المحققة في نصف السنة الأول بـ93%، حيث سجلت الشركة أرباحاً عند 82 مليون ريال في النصف الأول من العام مقابل 1.18 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق.

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وقالت "البحري" في بيان على موقع سوق السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن السبب الرئيسي لانخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، يعود إلى التراجع الكبير في الإيرادات من قطاع النفط بنسبة 74%، وذلك بسبب الانخفاض الحاد في معدلات أسعار نقل النفط العالمية، بالإضافة لانخفاض عمليات النقل.

وأضافت أن الانخفاض في الزكاة وضريبة الدخل والمصروفات التمويلية، وارتفاع إعانة الوقود والإيرادات الأخرى خلال هذا الربع مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، ساهم في الحد من الانخفاض في صافي الربح.

أما في نصف السنة الأول، فيعود السبب الرئيسي لانخفاض صافي الربح مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، إلى الانخفاض في الإيرادات من عدة قطاعات، وبشكل رئيسي من قطاع النفط الذي انخفضت إيراداته بنسبة 67% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بسبب التراجع الحاد في معدلات أسعار النقل العالمية بالإضافة لانخفاض عمليات النقل.