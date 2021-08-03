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ارتفاع أرباح أسمنت المدينة 31% إلى 50 مليون ريال بالربع الثاني

أسمنت المدينة
أسمنت المدينة
سوق السعودية

ارتفاع أرباح أسمنت المدينة 31% إلى 50 مليون ريال بالربع الثاني

بسبب ارتفاع قيمة وكمية المبيعات وانخفاض المصاريف

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دبي - العربية.نت

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ارتفع صافي أرباح شركة أسمنت المدينة بنسبة 30.7% بعد الزكاة والضريبة في الربع الثاني من العام الجاري، ليصل إلى 49.71 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 38.04 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وتراجع صافي أرباح أسمنت المدينة بنسبة 24.7% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح نحو 66 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وقالت أسمنت المدينة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثاني من 2021، مقارنة مع صافي الربح للربع المماثل من العام السابق، يعود إلى ارتفاع قيمة وكمية المبيعات وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية إضافة إلى انخفاض مخصص الزكاة.

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وارتفعت قيمة مبيعات الشركة بنسبة 10.1% في الربع الثاني من 2021، لتصل إلى 119.82 مليون ريال، مقابل 108.86 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفع صافي أرباح أسمنت المدينة بنسبة 4.95% ليصل إلى 115.73 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 110.27 مليون ريال في النصف الأول من 2020.

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