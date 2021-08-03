خسائر "سابتكو" تتراجع 70.5% إلى 41 مليون ريال بالربع الثاني

تراجعت خسائر الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"، في الربع الثاني من 2021، بنسبة 70.5%، لتسجل 41.36 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 140.34 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وانخفضت خسائر "سابتكو" بنسبة 24% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بخسائر نحو 54.45 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

مادة اعلانية

وقالت "سابتكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن تراجع الخسائر في الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع إيرادات النشاط نتيجة لعودة نشاط خدمات النقل داخل المدن وما بين المدن والنقل الدولي مع استمرارية التقيد بتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أصدرتها الجهات الرسمية لاحتواء فيروس كورونا.

وأضافت أنه يعود كذلك إلى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية، وتضمن الفترة المقارنة تسجيل مخصص للديون المشكوك في تحصيلها، وانخفاض في تكاليف التمويل.

وأشارت الشركة أيضاً إلى انخفاض في خسائر مشروع مشترك، وتحقيق أرباح في شركة زميلة، وارتفاع في الإيرادات الأخرى وكذلك قيمة موجودات محتفظ بها للبيع، بالإضافة إلى انخفاض في مصروف الزكاة وضريبة الدخل.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، انخفضت خسائر "سابتكو" بنسبة 46.8% لتسجل 95.8 مليون ريال، مقابل 180.27 مليون ريال خسائر النصف الأول من 2020.

وذكرت الشركة أن خسائرها المتراكمة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بلغت 73.05 مليون ريال، تعادل نسبة 5.84% من رأس المال البالغ 1.25 مليار ريال.