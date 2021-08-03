.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

خسائر "سابتكو" تتراجع 70.5% إلى 41 مليون ريال بالربع الثاني

الشركة السعودية للنقل الجماعي سابتكو
جانب من أعمال "سابتكو"
سوق السعودية

خسائر "سابتكو" تتراجع 70.5% إلى 41 مليون ريال بالربع الثاني

مع ارتفاع إيرادات النشاط نتيجة لعودة نشاط خدمات النقل

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تراجعت خسائر الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"، في الربع الثاني من 2021، بنسبة 70.5%، لتسجل 41.36 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 140.34 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وانخفضت خسائر "سابتكو" بنسبة 24% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بخسائر نحو 54.45 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وقالت "سابتكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن تراجع الخسائر في الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع إيرادات النشاط نتيجة لعودة نشاط خدمات النقل داخل المدن وما بين المدن والنقل الدولي مع استمرارية التقيد بتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أصدرتها الجهات الرسمية لاحتواء فيروس كورونا.

ارتفاع أرباح أسمنت المدينة 31% إلى 50 مليون ريال بالربع الثاني شركات سوق السعودية ارتفاع أرباح أسمنت المدينة 31% إلى 50 مليون ريال بالربع الثاني

وأضافت أنه يعود كذلك إلى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية، وتضمن الفترة المقارنة تسجيل مخصص للديون المشكوك في تحصيلها، وانخفاض في تكاليف التمويل.

وأشارت الشركة أيضاً إلى انخفاض في خسائر مشروع مشترك، وتحقيق أرباح في شركة زميلة، وارتفاع في الإيرادات الأخرى وكذلك قيمة موجودات محتفظ بها للبيع، بالإضافة إلى انخفاض في مصروف الزكاة وضريبة الدخل.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، انخفضت خسائر "سابتكو" بنسبة 46.8% لتسجل 95.8 مليون ريال، مقابل 180.27 مليون ريال خسائر النصف الأول من 2020.

وذكرت الشركة أن خسائرها المتراكمة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بلغت 73.05 مليون ريال، تعادل نسبة 5.84% من رأس المال البالغ 1.25 مليار ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
جميلة عوض تكشف للعربية.نت كواليس جميلة عوض تكشف للعربية.نت كواليس "حرب أهلية".. وجديدها بالسينما
يلتهم أطرافه بأسنانه.. شاهد طفلاً مصرياً مصاباً بمرض نادر يلتهم أطرافه بأسنانه.. شاهد طفلاً مصرياً مصاباً بمرض نادر
الأكثر قراءة
حزن بمواقع التواصل.. وفاة 3 أطباء شباب فجأة في مصر حزن بمواقع التواصل.. وفاة 3 أطباء شباب فجأة في مصر
بناية جديدة تميل بشكل مرعب في مصر.. والجيران يستغيثون بناية جديدة تميل بشكل مرعب في مصر.. والجيران يستغيثون
الأردن.. هبوط اضطراري لطائرة وإجلاء ركاب بمطار الملكة علياء الأردن.. هبوط اضطراري لطائرة وإجلاء ركاب بمطار الملكة علياء
ثمرة الأفوكادو.. هذه أبرز فائدة لها لم نعرفها من قبل! ثمرة الأفوكادو.. هذه أبرز فائدة لها لم نعرفها من قبل!
هل تحتاج دلال عبدالعزيز لزراعة رئة؟.. زوج ابنتها يرد هل تحتاج دلال عبدالعزيز لزراعة رئة؟.. زوج ابنتها يرد
السودان: منسوب النيل في الخرطوم يقترب جدا من الفيضان السودان: منسوب النيل في الخرطوم يقترب جدا من الفيضان
قبل أن تذهب
قدرات الغواصة S-44 التي انضمت للبحرية المصرية
قدرات الغواصة S-44 التي انضمت للبحرية المصرية
اكتشف المزيد