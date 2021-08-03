رئيس "إي فاينناس" للعربية: نمضي بهذه الخطوة قبل الطرح بالبورصة المصرية

كشف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة اي فاينانس القابضة المصرية، المهندس إبراهيم سرحان، في مقابلة مع "العربية"، تفاصيل الخطوات القريبة المقبلة من أجل طرح أسهم الشركة في البورصة المصرية.

وقال سرحان إن الخطوات ضمن مسألة الطرح تتألف من جزأين؛ الأول القيام بزيادة رأس المال لتمويل التوسعات المستقبلية، وما ينتظر الشركة وشركاتها التابعة من نمو، بمقدار لا يقل عن ملياري جنيه، بجانب جزء آخر عبر التخارج بحسب المساهمين الموجودين.

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أما الطرح فقد جرى الانتهاء من التقييم، وجرى اعتماده من قبل لجنة الطروحات، و"ستعقد جمعية عمومية للشركة، ستحدد النسبة المطلوبة من طرح الشركة".

وأشار إلى جملة من استثمارات الشركة، ضمن مسيرتها في تطوير رقمنة الخدمات المالية في مصر على مدى سنوات مضت.

وأوضح أن الشركة قامت مؤخرا بضخ استثمارات في قطاعات بدأت تنمو في مصر مثل الزراعة والنقل، ومن بين ذلك استثمار 60 مليون جنيه في الشبكة الزراعية الرقمية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، والبنوك.

ووصف سرحان قطاع الزراعة بالمهم، وظهرت نجاحاته في المرحلة السابقة من ظروف جائحة كورونا.

وشرح أن استثمارات الشركة شملت دعم خدمات التمويل متناهي الصغر من خلال البنك الزراعي لتخدم 9 ملايين مزارع في مصر، بهدف تضييق الفجوة بين البائع والمشتري في هذا القطاع، وتسهيل عمليات الدفع.

وأعاد سرحان التذكير بجهود الشركة في السنوات الماضية، بالتعاون مع الحكومة والبنك المركزي، بشأن بناء الشبكة المالية للحكومة المصرية، وقد كان من ضمنها في آخر 5 سنوات تنفيذ التحول الرقمي في القطاع المالي، عبر استراتيجية شرعت بها الدولة منذ عام 2019.

وأكد تطلع "إي فاينناس" إلى تطوير خدماتها التي تقدم في قطاعات كثيرة، تخدم أكثر من 15 مليون مواطن بصفة مستمرة.

واعتبر أن هذا التطور دفع الشركة في النظر إلى التوسعات، وإعادة هيكلة، بناء على الدراسة المعدة مع الشركات الكبرى، وبالتالي نشأت الشركات التابعة، وتوزعت الملكيات فيها بشكل يحقق استراتيجية النمو.

وتستعد شركة e-finance القابضة لطرح جزء من أسهمها قبل نهاية 2021، بعد أن قامت بتنفيذ عملية هيكلة إدارية وتنظيمية لاستثماراتها وشركاتها التابعة تحت مظلة قابضة في وقت سابق من العام الحالي، وذلك استعدادًا للطرح فى البورصة.

وقد تم تأسيس e-finance للاستثمارات المالية الرقمية القابضة في 2021، لتكون المظلة التى تضم كل استثمارات الشركة والكيانات التابعة لها.

وأوضح سرحان أن إي فاينانس القابضة" هي الشركة التى سيتم طرح حصة من أسهمها فى البورصة المصرية.

يذكر أن قائمة الشركات التابعة للشركة تضم كلًا من شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، وE-cards "مركز إصدار البطاقات البنكية" وشركة "خالص" للدفع الإلكتروني وشركة E-aswaq.