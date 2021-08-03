صندوق الخبير للدخل المتنوع يوزع 8.5 مليون ريال على مالكي الوحدات

أعلنت شركة الخبير المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول عن الفترة من 21 فبراير 2021 إلى 30 يونيو 2021، بإجمالي نحو 8.51 مليون ريال لعدد وحدات مستحقة نحو 47.28 مليون وحدة.

وقالت شركة الخبير المالية، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن حصة التوزيع تبلغ 0.18 ريال للوحدة، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 1.8%.

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وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس 19 أغسطس 2021، نهاية تداول يوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021، وتدفع التوزيعات خلال 10 أيام عمل من تاريخ أحقية التوزيع.

يذكر أن الصندوق أدرج 19 يناير 2021، وتم استثمار متحصلات الاكتتاب في 21 فبراير 2021.