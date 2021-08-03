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قفزة في أرباح "سابك للمغذيات" الفصلية بـ132% إلى 836 مليون ريال

سابك
شركة سابك
سوق السعودية

قفزة في أرباح "سابك للمغذيات" الفصلية بـ132% إلى 836 مليون ريال

حققت أرباحاً عن النصف الأول بنحو 1.26 مليار ريال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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سجلت شركة سابك للمغذيات الزراعية، قفزة كبيرة في أرباح الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 132% إلى 836 مليون ريال، مقارنة بنحو 360 مليون ريال عن نفس الربع من العام الماضي.

وفي نتائج أعمالها نصف السنوية، حققت سابك للمغذيات الزراعية ارتفاعاً بنحو 90% في أرباح النصف الأول إلى قرابة 1.26 مليار ريال، مقارنة بـ663 مليون ريال في النصف الأول من عام 2020.

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، وفق توضيحات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول"، إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات، لكن ارتفاع مخصص الزكاة وضريبة الدخل حد من أثر هذا الارتفاع.

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وكانت أرباح شركة سابك للمغذيات الزراعية، شهدت زيادة أيضاً، بنسبة 39.1% في الربع الأول من 2021، لتصل إلى 423 مليون ريال، مقارنة بنحو 304 ملايين ريال في الربع الأول من 2020.

وقالت الشركة في بيان على "تداول"، إن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الأول مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع الكميات المباعة لمنتجات الشركة، وارتفاع متوسط أسعار البيع.

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