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متطورة: طلب مساهمين لعقد جمعية عمومية أصبح غير مقبول

الشركة السعوديىة للصناعات المتطورة
الشركة السعودية للصناعات المتطورة
سوق السعودية

متطورة: طلب مساهمين لعقد جمعية عمومية أصبح غير مقبول

لانخفاض نسبة ملكية طالبي الدعوة لأقل من 5%؜ من رأسمال الشركة

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دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة "متطورة"، اليوم الثلاثاء، عن آخر التطورات عن تلقّيها خطابا من بعض المساهمين الذين يملكون أسهماً تمثّل 5.06% من رأسمال الشركة.

وقالت الشركة في بيان لتداول السعودية، إن الطلب قد انتفى شرط تحققه، وذلك لانخفاض نسبة ملكية طالبي الدعوة لعقد الجمعية لما هو أقل من (5%؜) من رأسمال الشركة، وبيع أحد مقدمي الطلب لجميع أسهمه في الشركة، مما يجعل الطلب غير مقبول، بحسب المادة (90) من نظام الشركات.

وكان المساهمين يطالبون حل مجلس إدارة الشركة وإعادة انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد.

كان صافي ربح الشركة السعودية للصناعات المتطورة "متطورة" قد تراجع بنسبة 8.7% في العام 2020، لتسجل نحو 26.07 مليون ريال بعد الزكاة، مقابل 28.55 مليون ريال في 2019.

وأعلنت "متطورة"، في مارس 2021، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2020، بإجمالي 12.5 مليون ريال، لعدد 50 مليون سهم.

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