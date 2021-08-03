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مصر تطالب اوراسكوم للتنمية بتعويض 33.9 مليون دولار

أوراسكوم للفنادق الجونة
الجونة
اقتصاد مصر

مصر تطالب اوراسكوم للتنمية بتعويض 33.9 مليون دولار

لمخالفات بيئية في مدينة الجونة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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كشفت شركة اوراسكوم للتنمية مصر عن تلقيها خطاب من جهاز حماية شئون البيئة تضمن مطالبة بتعويض بيئي بقيمة 33.9 مليون دولار بشأن أعمال في مشروع الجونة.

وأكدت الشركة فى خطابها للبورصة أنه لم ترد بالخطاب أيه تفاصيل عن الوقائع المنسوبة أو المستندات المؤيدة لتلك المطالبة وبناء عليه تقدمت الشركة بطلب لجهاز شئون البئية للاطلاع على المعلومات التفصيلية المؤيدة لهذا التعويض حتى يتسنى للشركة دراسة الأمر من الناحيتين الفنتية والقانونية إلا أن الجهاز لم يرد على الشركة حتى الآن.

وأكدت أوراسكوم للتنمية مصر على حرصها الكامل على الحفاظ على البيئة وعلى إلتزامها بكافة القوانين واللوائح البيئية في كافة مشاريعها.

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