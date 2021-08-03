.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

من الرياض.. شركة "Intelmatix" تنجز أولى جولاتها الاستثمارية

شركة انتل ماتيكس
شعار شركة Intelmatix السعودية للذكاء الاصطناعي
شركات

من الرياض.. شركة "Intelmatix" تنجز أولى جولاتها الاستثمارية

الرئيس التنفيذي لـIntelmatix: فرص "الذكاء المكاني" في السعودية تتخطى ملياري ريال سنوياً

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة Intelmatix السعودية للذكاء الاصطناعي اتمام جولتها الاستثمارية الأولى بقيادة شركة STV بالتعاون مع شركة سلطان القابضة دون الإفصاح عن قيمة الجولة مالياً.

وتتخذ Intelmatix من العاصمة السعودية الرياض مقرًا رئيسًا لعملياتها، وهي شركة تعمل في تطوير تقنيات تمكن شريحة واسعة من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات.

وقال رئيس مجلس إدارة سلطان القابضة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير في بيان صحافي إن الأثر الجوهري للذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة يشمل جميع القطاعات، منوها بالخطوة الاستراتيجية، لشركة Intelmatix للدفع نحو آفاق تبني الذكاء الاصطناعي وتمكينه في قطاع الأعمال.

من جانبه قال المؤسس و الرئيس التنفيذي لـ STV عبدالرحمن طرابزوني إن الشركة عازمة على أن تشارك Intelmatix رحلتها نحو تسخير التقنية العميقة في سبيل دفع آفاق الذكاء الاصطناعي والوصول لأبعاد جديدة في تطبيقاتها العملية.

صندوق الخبير للدخل المتنوع يوزع 8.5 مليون ريال على مالكي الوحدات شركات سوق السعودية صندوق الخبير للدخل المتنوع يوزع 8.5 مليون ريال على مالكي الوحدات

بدره عبر الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـIntelmatix، أنس الفارس، عن ثقته بأن يقدم الذكاء الاصطناعي فرصًا تقدر قيمتها بالمليارات، مشيرا إلى تقديرات بتجاوز حجم الفرص الحالية للذكاء المكاني في السعودية أكثر من 2 مليار ريال سنويا، مع سوق عالمية تقدر بأكثر من 100 مليار ريال.

تأسست Intelmatix من قبل مجموعة من الخبرات السعودية من خريجي جامعة MIT. ويمتلك الفريق المؤسس سجلاً وخبرات في تقديم التقنيات والحلول المتقدمة.

وتسعى Intelmatix إلى أن تصبح الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المعتمد على التقنيات العميقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع وجود عالمي من خلال عملياتها في كل من العاصمة السعودية الرياض والعاصمة البريطانية لندن ومدينة بوسطن الأميركية.

يذكر أن تقارير شركات استشارات تتوقع أن تتجاوز عوائد الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط تريليون ريال، خلال السنوات العشر المقبلة، تستحوذ السوق السعودية على نصفها، حيث يتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنحو 500 مليار ريال في الاقتصاد السعودي بحلول 2030.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
راغب علامة: توقعت انهيار لبنان.. لكن لم أتوقع تواطؤ هؤلاء راغب علامة: توقعت انهيار لبنان.. لكن لم أتوقع تواطؤ هؤلاء
7 نصائح ذهبية للتحكم في حجم وجباتك الغذائية 7 نصائح ذهبية للتحكم في حجم وجباتك الغذائية
الأكثر قراءة
حزن بمواقع التواصل.. وفاة 3 أطباء شباب فجأة في مصر حزن بمواقع التواصل.. وفاة 3 أطباء شباب فجأة في مصر
بناية جديدة تميل بشكل مرعب في مصر.. والجيران يستغيثون بناية جديدة تميل بشكل مرعب في مصر.. والجيران يستغيثون
يلتهم أطرافه بأسنانه.. شاهد طفلاً مصرياً مصاباً بمرض نادر يلتهم أطرافه بأسنانه.. شاهد طفلاً مصرياً مصاباً بمرض نادر
الأردن.. هبوط اضطراري لطائرة وإجلاء ركاب بمطار الملكة علياء الأردن.. هبوط اضطراري لطائرة وإجلاء ركاب بمطار الملكة علياء
ثمرة الأفوكادو.. هذه أبرز فائدة لها لم نعرفها من قبل! ثمرة الأفوكادو.. هذه أبرز فائدة لها لم نعرفها من قبل!
هل تحتاج دلال عبدالعزيز لزراعة رئة؟.. زوج ابنتها يرد هل تحتاج دلال عبدالعزيز لزراعة رئة؟.. زوج ابنتها يرد
قبل أن تذهب
المتحور دلتا يعيد الصين إلى المربع "صفر".. كيف؟
المتحور دلتا يعيد الصين إلى المربع "صفر".. كيف؟
اكتشف المزيد