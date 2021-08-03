من الرياض.. شركة "Intelmatix" تنجز أولى جولاتها الاستثمارية

أعلنت شركة Intelmatix السعودية للذكاء الاصطناعي اتمام جولتها الاستثمارية الأولى بقيادة شركة STV بالتعاون مع شركة سلطان القابضة دون الإفصاح عن قيمة الجولة مالياً.

وتتخذ Intelmatix من العاصمة السعودية الرياض مقرًا رئيسًا لعملياتها، وهي شركة تعمل في تطوير تقنيات تمكن شريحة واسعة من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات.

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وقال رئيس مجلس إدارة سلطان القابضة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير في بيان صحافي إن الأثر الجوهري للذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة يشمل جميع القطاعات، منوها بالخطوة الاستراتيجية، لشركة Intelmatix للدفع نحو آفاق تبني الذكاء الاصطناعي وتمكينه في قطاع الأعمال.

من جانبه قال المؤسس و الرئيس التنفيذي لـ STV عبدالرحمن طرابزوني إن الشركة عازمة على أن تشارك Intelmatix رحلتها نحو تسخير التقنية العميقة في سبيل دفع آفاق الذكاء الاصطناعي والوصول لأبعاد جديدة في تطبيقاتها العملية.

بدره عبر الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـIntelmatix، أنس الفارس، عن ثقته بأن يقدم الذكاء الاصطناعي فرصًا تقدر قيمتها بالمليارات، مشيرا إلى تقديرات بتجاوز حجم الفرص الحالية للذكاء المكاني في السعودية أكثر من 2 مليار ريال سنويا، مع سوق عالمية تقدر بأكثر من 100 مليار ريال.

تأسست Intelmatix من قبل مجموعة من الخبرات السعودية من خريجي جامعة MIT. ويمتلك الفريق المؤسس سجلاً وخبرات في تقديم التقنيات والحلول المتقدمة.

وتسعى Intelmatix إلى أن تصبح الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المعتمد على التقنيات العميقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع وجود عالمي من خلال عملياتها في كل من العاصمة السعودية الرياض والعاصمة البريطانية لندن ومدينة بوسطن الأميركية.

يذكر أن تقارير شركات استشارات تتوقع أن تتجاوز عوائد الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط تريليون ريال، خلال السنوات العشر المقبلة، تستحوذ السوق السعودية على نصفها، حيث يتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنحو 500 مليار ريال في الاقتصاد السعودي بحلول 2030.