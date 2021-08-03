ولادة أكبر شركة للتحويلات المالية بالمنطقة في صفقة مرتبطة بـFINABLR

قرر التحالف المالي الذي استحوذ على شركة المدفوعات المالية المتعثرة Finablr، دمجها مع شركة Bahrain Financing ما سينتج عنه أكبر شركة للتحويلات المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكانت مجموعة PRISM السويسرية وشركة Royal Strategic Partners الإماراتية، قد استحوذتا على شركة المدفوعات المتعثرة Finablr بقيمة دولار واحد، بعد انهيار الشركة التي تم الإفصاح عن أكثر من مليار دولار من ديونها المستترة.

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وسيتم تسويق الشركة الجديدة باسم WizzFinancial، إذا تمتلك رخصة العمل في 30 دولة حول العالم، كما أنها شركة تحويل الأموال الوحيدة المتواجدة في جميع دول الخليج الست.