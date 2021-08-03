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"أملاك" تحصل على 200 مليون درهم ضمن تسوية حكم لصالحها

أملاك للتمويل
أملاك للتمويل
سوق دبي

"أملاك" تحصل على 200 مليون درهم ضمن تسوية حكم لصالحها

بدفعات بقيمة 50 مليون درهم لكل دفعة

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دبي - العربية.نت

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ذكرت شركة أملاك للتمويل، أن اتفاق التسوية بشأن الحكم الصادر لصالحها يتضمن استلامها 200 مليون درهم على شكل نقد، وبدفعات بقيمة 50 مليون درهم لكل دفعة.

ومن المتوقع أن تستلم الشركة 50 مليون درهم نقدا عند التوقيع على التسوية، ودفعات بنفس المبلغ تبدأ بعد عام بواقع دفعة كل ستة أشهر.

وتتضمن التسوية حصولها على 31 قطعة أرض غير مطورة في منطقة رأس الخور في دبي، بصافي قيمة عند 650 مليون درهم.

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وكانت شركة أملاك للتمويل أعلنت في أبريل الماضي أنها تتفاوض من أجل التسوية فيما يخص الحكم الصادر لصالحها عام 2019، والتي من المفترض أن تحصل بمقتضاه على 780 مليون درهم.

وأعلنت الشركة، المدرجة في سوق دبي المالي، عن الحكم الذي كان منظورا أمام مركز دبي للتحكيم الدولي منذ عام 2013، وتضمن أيضا دفع تعويضات وكافة الرسوم والمصاريف القانونية.

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