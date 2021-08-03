"بي دي تي كابيتال بارتنرز" و"مبادلة" تستحوذان على "كوليجان إنترناشنال"

أعلنت شركة بي دي تي كابيتال بارتنرز "بي دي تي"، وشركة مبادلة للاستثمار وذراعها الاستثمارية "مبادلة للاستثمارات المالية"، عن إتمام صفقة الاستحواذ على كوليجان انترناشنال "كوليجان"، الشركة المتخصصة عالمياً في مجال الخدمات والحلول المستدامة الخاصة بالمياه.

وكانت بي دي تي كابيتال بارتنرز "بي دي تي"، التابعة لشركة "بي دي تي آند كمباني"، وهي بنك تجاري يوفر تمويلات طويلة الأجل، قد استحوذت على حصة أغلبية في كوليجان من "أدفينت انترناشنال" و"سنتربريدج بارتنرز"، وذلك بالتعاون مع عائلات ومؤسسات استثمار مشترك، وتم الإعلان عن تلك الصفقة أول مرة في مايو 2021، والتزمت "مبادلة" بتوفير تمويل كبير لهذه الصفقة باعتبارها شريكاً رئيسياً فيها.

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وسوف تحتفظ "أدفينت" بحصة أقلية في "كوليجان"، علماً بأن الشروط المالية للصفقة لم يتم الكشف عنها، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بي دي تي كابيتال بارتنرز، سان أور، إن شركة كوليجان، رائدة في مجال معالجة المياه للأغراض الاستهلاكية وحلول المياه المستدامة، ويقودها الرئيس التنفيذي اسكوت كلاوسون وفريقه المتميز، لافتاً إلى دخول مبادلة كمستثمر باعتبارها شركة استثمار ذات حضور عالمي وتملك قدرات تمويل على المدى الطويل كما تربطنا بها علاقة عمل قوية منذ تأسيس بي دي تي.

وقال رئيس قسم الأسهم الخاصة في مبادلة للاستثمارات المالية، أديب مطر: "لقد أسسنا قسم الأسهم الخاصة بهدف الاستثمار في شركات عالمية تتولى إدارة استثمارات رائدة في السوق، وتعد "كوليجان" مثالاً جيداً للشركة التي تلتزم بنهجنا الاستراتيجي وخاصة فيما يتعلق بالاعتبارات البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية، حيث تضع في صدارة اهتماماتها توفير مياه شرب نظيفة على نطاق عالمي والحد من استخدام القوارير البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة، وذلك باتباع حلول مبتكرة، وغير ذلك.

وتابع: "أما "بي دي تي" فترتبط معنا بشراكة ناجحة منذ تأسيسها، ونحن نتطلع لتعزيز هذه العلاقة من خلال هذا الاستثمار الجديد".

يشار إلى أن "كوليجان" تأسست في ولاية إلينوي الأميركية عام 1936 على يد إيميت كوليجان وتعمل في مجال بيع منتجات وخدمات تنقية ومعالجة المياه في مختلف أنحاء العالم، وأصبحت اليوم أكبر شركة في هذا القطاع حيث تملك أكثر من 35 علامة تجارية في 90 دولة.

وتأسست كوليجان الشرق الأوسط في دبي منذ أكثر من 20 عاماً وشهدت نمواً كبيراً لتصبح واحدة من أكبر شركات معالجة المياه في منطقة الخليج، وتملك كوليجان الشرق الأوسط حالياً مرافق في كل من أبوظبي ودبي والشارقة وقطر، وافتتحت في عام 2014 مرفق تصنيع في مجمع تكنوبارك بدبي، وهو مركز متكامل للتصنيع والمبيعات والخدمة مشيد على مساحة 10 آلاف متر مربع، بما في ذلك مرافق تصنيع المعدات والخلط الكيميائي وتعبئة القوارير.