"ساسكو" تربح 12 مليون ريال في الربع الثاني بارتفاع 172%

ارتفع صافي أرباح الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 172.07% في الربع الثاني من العام الجاري، ليصل إلى 12.08 مليون ريال، مقارنة بنحو 4.44 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2020.

وارتفع صافي أرباح "ساسكو" بنسبة 0.58% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بأرباح نحو 12.01 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

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وقالت "ساسكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثاني من 2021، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 221% إلى 955.86 مليون ريال، بالإضافة إلى شمول الربع المماثل على مخصص خسائر ائتمانية متوقعة.

وأضافت أن ذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف التسويق، والمصاريف العمومية والإدارية، وتكاليف التمويل ومصروف الزكاة وانخفاض الإيرادات الأخرى.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفعت أرباح "ساسكو" بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 91.8% لتصل إلى 24.09 مليون ريال، مقابل 12.56 مليون ريال أرباح النصف الأول من 2020.