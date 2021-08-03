BP تحقق أرباحاً فصلية أفضل من التوقعات عند 2.8 مليار دولار 

حققت شركة بريتيش بتروليوم BP أرباحا فصلية بمليارين و800 مليون دولار، عن الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع خسائر بقيمة 6 مليارات و700 مليون دولار في نفس الفترة.

وجاءت نتائج الشركة أفضل من توقعات المحللين التي كانت عند ملياري دولار.

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ونتيجة للنتائج الإيجابية، رفعت شركة BP توزيعاتها للأرباح بـ4%، بالإضافة إلى تخصيصها لمبلغ مليار و400 مليون دولار لبرنامج إعادة شراء أسهمها في الربع الثالث، ومليار دولار للربع الرابع من العام.

كانت أرباح شركة BP زادت أيضاً في الربع الأول من العام لأكثر من ثلاثة أمثالها مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، إلى 2.6 مليار دولار، لتتجاوز التوقعات بدعم من ارتفاع أسعار النفط وإيرادات كبيرة من التعاملات في الغاز الطبيعي.

وقالت شركة الطاقة البريطانية، إنها ملتزمة بإعادة شراء أسهم بعد انخفاض صافي ديونها إلى ما دون هدفها عند 35 مليار دولار، قبل الموعد المتوقع لذلك.