أرباح "أسمنت الشمالية" ترتفع 50% إلى 21 مليون ريال بالربع الثاني

أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة أسمنت المنطقة الشمالية ارتفاع صافي أرباحها، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 49.8% في الربع الثاني من 2021، لتصل إلى 21.04 مليون ريال، مقارنة بنحو 14.04 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2020.

وانخفضت أرباح "أسمنت الشمالية" بنسبة 33.96% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بصافي ربح نحو 31.86 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

مادة اعلانية

وقالت "أسمنت الشمالية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثاني من 2021، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى زيادة العائد من الاستثمارات الخارجية (مصنع الكبيسة بالعراق) بالإضافة إلي انخفاض الأعباء التمويلية.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفعت أرباح "أسمنت الشمالية" بنسبة 27% إلى 52.9 مليون ريال، مقابل 61.66 مليون ريال أرباح الفترة المماثلة من 2020.

وفي بيان منفصل، أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشمالية، اليوم الأربعاء، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من عام 2021، بإجمالي 45 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة 180 مليون سهم.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، أن حصة السهم من التوزيع 0.25 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 2.5%.

ويكون تاريخ الأحقية الثلاثاء 10 أغسطس 2021، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، ويكون تاريخ التوزيع الثلاثاء 24 أغسطس 2021.