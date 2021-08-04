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أرباح أسمنت نجران تتراجع 0.75% في الربع الثاني إلى 32.7 مليون ريال

أسمنت نجران
أسمنت نجران
سوق السعودية

أرباح أسمنت نجران تتراجع 0.75% في الربع الثاني إلى 32.7 مليون ريال

بسبب ارتفاع تكلفة المبيعات للطن

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة أسمنت نجران، تراجع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 0.75% في الربع الثاني من العام الجاري، لتسجل 32.71 مليون ريال، مقارنة بنحو 32.96 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، تراجعت أرباح أسمنت نجران بنسبة 46.15% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بصافي ربح 60.74 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري.

وقالت أسمنت نجران، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن انخفاض صافي الربح خلال الربع الثاني من 2021، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع تكلفة المبيعات للطن على الرغم من ارتفاع المبيعات وانخفاض مصاريف التمويل.

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وارتفع صافي أرباح أسمنت نجران بنسبة 27.88% في النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 93.45 مليون ريال، مقارنة بنحو 73.08 مليون ريال أرباح في النصف الأول من 2020.

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