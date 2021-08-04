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أرباح "العربي الوطني" تتراجع 2.7% في الربع الثاني إلى 473 مليون ريال

البنك العربي الوطني
البنك العربي الوطني
سوق السعودية

أرباح "العربي الوطني" تتراجع 2.7% في الربع الثاني إلى 473 مليون ريال

بسبب الانخفاض في إجمالي دخل العمليات بنسبة 6.1%

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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تراجع صافي أرباح البنك العربي الوطني، بنسبة 2.67% بعد الزكاة والضريبة في الربع الثاني من العام الجاري، إلى 473 مليون ريال، مقارنة بنحو 486 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وانخفضت أرباح البنك بنسبة 18.7% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بأرباح نحو 582 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن انخفاض صافي الربح للربع الأول من 2021، على أساس سنوي، يعود إلى الانخفاض في إجمالي دخل العمليات بنسبة 6.1% إلى 1.38 مليار ريال، ناتج بشكل رئيس من الانخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة، وأرباح تحويل العملات الأجنبية.

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وأضاف البنك العربي الوطني، أن ذلك قابله زيادة في المكاسب غير المحققة من الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وانخفاض خسائر انخفاض الائتمان، وانخفاض في مصاريف الرواتب والأجور.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، تراجع صافي أرباح البنك العربي الوطني، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 6.64% إلى 1.05 مليار ريال، مقارنة بنحو 1.13 مليار ريال في النصف الأول من 2020.

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