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أرباح دبي لصناعات الطيران تتراجع 46.5% بالنصف الأول 2021

دبي لصناعات الطيران
دبي لصناعات الطيران
اقتصاد دبي

أرباح دبي لصناعات الطيران تتراجع 46.5% بالنصف الأول 2021

بلغت 65.1 مليون دولار

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دبي - العربية.نت

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أعلنت "دبي لصناعات الطيران المحدودة" اليوم ا,/لأربعاء، عن نتائجها المالية للنصف الأول من 2021، محققة أرباحا صافية قدرها 65.1 مليون دولار، مقابل 121.7 مليون دولار، بنسبة تراجع 46.5%.

وأظهرت القوائم المالية للشركة أن الأرباح تشمل على 16.1 مليون دولار بعد إضافة تكاليف استرداد الديون.

وبلغت إجمالي إيرادات الشركة خلال تلك الفترة 613.4 مليون دولار، مقابل 675.9 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي بنسبة تراجع 9.2%.

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