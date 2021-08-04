أرباح دبي لصناعات الطيران تتراجع 46.5% بالنصف الأول 2021

أعلنت "دبي لصناعات الطيران المحدودة" اليوم ا,/لأربعاء، عن نتائجها المالية للنصف الأول من 2021، محققة أرباحا صافية قدرها 65.1 مليون دولار، مقابل 121.7 مليون دولار، بنسبة تراجع 46.5%.

وأظهرت القوائم المالية للشركة أن الأرباح تشمل على 16.1 مليون دولار بعد إضافة تكاليف استرداد الديون.

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وبلغت إجمالي إيرادات الشركة خلال تلك الفترة 613.4 مليون دولار، مقابل 675.9 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي بنسبة تراجع 9.2%.