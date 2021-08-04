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أرباح صافولا الفصلية تتراجع 51% إلى 200 مليون ريال

صافولا لوجو جديد
صافولا
سوق السعودية

أرباح صافولا الفصلية تتراجع 51% إلى 200 مليون ريال

مقابل 409 ملايين ريال أرباحا خلال الربع الثاني من 2020

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت مجموعة صافولا، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، محققة تراجعا في الأرباح بنسبة 51%.

وبلغ صافي الربح 200 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 409.6 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت المبيعات بنسبة 1.76% لتصل إلى 5.9 مليار ريال، مقابل 6 مليارات ريال خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

وعزت الشركة، في بيان لتداول السعودية، تراجع الأرباح إلى إلى انخفاض المبيعات وهوامش الربح في قطاعي التجزئة والأغذية المجمدة، وانخفاض حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة، ورتفاع صافي التكاليف التمويلية.

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وجاء تراجع صافي الربح على الرغم من انخفاض المصاريف التشغيلية وانخفاض مصروفات الزكاة وضريبة الدخل.

وخلال النصف الأول، تراجعت الإيرادات بنسبة 0.6% إلى 11.854 مليار ريال، فيما تراجع صافي الربح بنسبة 39% إلى 353.8 مليون ريال.

وسجل قطاع التجزئة خسارة صافية قدرها 78.76 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح قدره 158.17 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق.

وحقق قطاع الخدمات الغذائية صافي ربح بلغ 51.42 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة بخسارة صافية بلغت 11.71 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق. وانخفض صافي الربح في قطاعي الأغذية المجمدة والاستثمارات بنسبة 37.4% و8.6% على التوالي. في حين ارتفع صافي الربح في قطاع تصنيع الأغذية بنسبة 3.6%.

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