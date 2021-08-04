المبيعات تهبط بأرباح الجوف الزراعية 71% في الربع الثاني

انخفضت أرباح شركة الجوف الزراعية، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 70.99% في الربع الثاني من 2021، لتسجل 3.44 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 11.87 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وتراجعت أرباح الجوف الزراعية بنسبة 10.24% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بصافي ربح نحو 3.84 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن تراجع الأرباح في الربع الثاني من 2021، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض المبيعات، وانخفاض هامش الربح، وكذلك زيادة مصروفات البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية والعمومية، وذلك بالرغم من انخفاض المصروفات الأخرى وانخفاض مصروف الزكاة.

وانخفض صافي أرباح الجوف الزراعية بنسبة 60.46% في النصف الأول من 2021، إلى 7.28 مليون ريال مقارنة بنحو 18.42 مليون ريال في النصف الأول من 2020.