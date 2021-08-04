بدء تداول أسهم "التنمية الغذائية" بسوق السعودية اليوم

يبدأ اليوم إدراج وبدء تداول أسهم شركة التنمية الغذائية في السوق الرئيسية بتداول السعودية على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية بنسبة 30% صعودا أو هبوطا مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% صعودا أو هبوطا.

وقالت "تداول السعودية"، في وقت سابق، إنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% صعودا أو هبوطا، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

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كانت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية في طرح شركة التنمية الغذائية، قد أعلنت عن انتهاء الاكتتاب العام في أسهم الشركة يوم الثلاثاء قبل الماضي.

وبلغت نسبة التغطية في أسهم الشركة المطروحة للمكتتبين الأفراد 1170.48% وبلغ عدد المكتتبين الأفراد 69,598 مكتتب ضخوا نحو 470.53 مليون ريال، للاكتتاب في عدد 600 ألف سهم بسعر 67 ريال سعودي للسهم الواحد.

وأتمت السعودي الفرنسي كابيتال، عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة في أسهم الشركة بنجاح، وأن نسبة التغطية بلغت 9534% من إجمالي الأسهم المطروحة بسعر 67 ريالاً للسهم الواحد.

واكتتبت الجهات المشاركة في كامل الأسهم المطروحة، حيث خصص لها 6 ملايين سهم عادي والتي تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.

وطرحت "التنمية الغذائية" 6 ملايين سهم للاكتتاب تمثل 30% من رأسمال الشركة السعودية.

يذكر أن شركة التنمية الغذائية السعودية، قد حددت النطاق السعري لطرحها العام بين 59 و67 ريالا للسهم الواحد.

وتعد الشركة إحدى شركات مجموعة الدباغ القابضة التي أسست منذ نحو 60 عاماً، وهي من أكبر وأقدم الشركات المنتجة للأغذية في المملكة، وتسعى لتكون شركة رائدة إقليمياً ودخول سوق الحلال عالمياً.