بريطانيا تدرس منع استحواذ Nvidia على شركة Arm

تدرس الحكومة البريطانية منع استحواذ شركة Nvidia، على شركة Arm، بسبب المخاطر المحتملة على الأمن القومي بحسب ما أشرت مصادر لوكالة بلومبرغ.

الأمر الذي قد يعيق قدرة Nvidia على السيطرة على سوق الرقائق الإلكترونية عالمياً.

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وكانت Nvidia وهي أكبر شركة رقائق أميركية من حيث القيمة السوقية قد أعلنت في سبتمبر عن صفقة بقيمة أربعين مليار دولار للاستحواذ على شركة Arm من مجموعة سوفت بنك اليابانية التي تقوم ببيع أصول لجمع الأموال من أجل عمليات إعادة الشراء والاستثمارات الجديدة في الشركات الناشئة.