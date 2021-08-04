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تابعة لـ"الأبحاث والإعلام" توقع عقداً بـ204 ملايين ريال سنوياً

المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق
المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق
سوق السعودية

تابعة لـ"الأبحاث والإعلام" توقع عقداً بـ204 ملايين ريال سنوياً

لتقدم خدمات استشارية إعلامية وأبحاث متخصصة وإنتاج محتوى رقمي ومرئي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام "الأبحاث والإعلام" عن توقيع شركة توق للعلاقات العامة، التابعة لها، عقداً لتقديم خدمات استشارية إعلامية وأبحاث متخصصة وإنتاج محتوى رقمي ومرئي.

وذكرت "الأبحاث والإعلام" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن قيمة العقد 204 ملايين ريال سنوياً، ومدة العقد 3 سنوات.

وتوقعت "الأبحاث والإعلام"، أن يظهر الأثر المالي للعقد في القوائم المالية ابتداء من الربع الثالث من عام 2021، مشيرة إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة.

وأشارت إلى أن ذلك يعكس مدى الثقة التي تتمتع بها المجموعة وشركاتها التابعة بما لديها من خبرات وانتشار وحضور على الصعيد المحلي و العالمي.

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