شاومي الصينية تنتزع عرش الهواتف المحمولة من سامسونغ في أوروبا

أظهر تقرير اليوم الأربعاء، أن شاومي الصينية تصدرت سوق الهواتف الذكية بأوروبا خلال الربع الثاني من 2021، فيما تراجعت سامسونع إلى المرتبة الثانية.

وتفوقت شاومي على سامسونغ في الربع السابق لتصبح البائع الأول في أوروبا للمرة الأولى، وشحنت الشركة 12.7 مليون هاتف ذكي بنسبة ارتفاع سنوي 67.1%، لتستحوذ على 25.3% من الحصة السوقية، وفقا لتقرير صادر عن شركة "ستراتيجي أناليتكس".

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كانت شركة Huawei الصينية أيضاً احتلت التصنيف لفترة وجيزة، إلى أن أزاحتها العقوبات الأميركية ومنعت عنها إمدادات الرقائق الأساسية العام الماضي. ودفع انسحابها من سوق الهواتف الذكية شديد التنافسية المصنعين الصينيين الآخرين إلى الإنفاق بقوة على الأجهزة والترقيات الجديدة، نقلاً عن وكالة "يونهاب" الكورية الرسمية.

واستحوذت سامسونغ على 24% من الحصة السوقية بأوروبا في الفترة ما بين أبريل ويونيو 2021، بعد شحن 12 مليون هاتف ذكي إلى أوروبا، تراجعا بنسبة 7% قبل عام.

وكانت سامسونغ هي اللاعب الوحيد في السوق الأوروبية من بين 5 شركات رئيسية للهواتف الذكية التي شهدت تراجعا في عدد الشحنات.

وقال المدير التنفيذي لشركة "ستراتيجي أناليتكس" نيل ماوستون، إن سامسونغ تظهر أداءً جيدا بنماذج الجيل الخامس الجديدة من سلسلة جالاكسي إيه، ولكنها تواجه منافسة متزايدة من آبل في فئة الهواتف الراقية، ومن البائعين الصينيين في فئة النماذج المتواضعة، وفشلت في الاستفادة من خروج هواوي من أوروبا.

وحسب التقرير، نجحت شاومي في روسيا وأوكرانيا وأسبانيا وإيطاليا من بين دول أخرى، ووجدت عملاء متحمسين لسلسلة هواتفها الذكية من فئتي "مي" و"ريدمي" الغنيتين بالميزات والقيمتين".

وجاءت آبل في المرتبة الثالثة بالسوق الأوروبية بحصة بلغت 19.2% بعدما ارتفعت شحناتها من هواتف الأيفون بنسبة 15.7% على أساس سنوي إلى 9.6 ملايين وحدة.

وحلت "أوبو" الصينية في المرتبة الرابعة بحصة 5.6%، و"ريلمي" في المرتبة الخامسة بحصة 1.9% في نفس الثاني.

وفي سياق متصل، نمت سوق الهواتف الذكية الأوروبية بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 50 مليون وحدة.

وذكر التقرير أن استمرار التعافي الاقتصادي، والطلب القوي من العملاء من أصحاب الهواتف القديمة وتواجد أجهزة الجيل الخامس جيدة السعر أدت إلى دفع انتعاش سوق الهواتف الذكية.