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شركة أميركية تقدم حافزاً سخياً بشرط التطعيم ضد كورونا

التطعيم ضد كورونا بلقاح فايزر (رويترز)
لقاح كورونا
لقاح كورونا

شركة أميركية تقدم حافزاً سخياً بشرط التطعيم ضد كورونا

تعتمد الشركة على نظام العمل الهجين

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دبي - العربية.نت

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عرضت شركة إدارة الأصول فانجارد غروب 1000 دولار للموظفين الذين يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا قبل حلول شهر أكتوبر.

وقالت متحدثة باسم الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني: "نحن نقدم حافزاً للقاح لمن يقدم دليلاً على التطعيم ضد كوفيد-19".

وتأتي الحوافز على الرغم من اعتماد فانجارد Vanguard على نموذج هجين، يجمع بين العمل من المنزل والعمل المكتبي، حيث يسمح لمعظم الموظفين بالعمل عن بُعد يومي الاثنين والجمعة.

وقامت شركة بلاك روك المنافس الأكبر لـ"فانجارد"، وأكبر شركة إدارة أصول في العالم، بتعديل خططها مؤخراً، حيث منعت الموظفين غير الملقحين من دخول مكاتب الولايات المتحدة اعتباراً من يوليو. وطُلب من العمال في الشركة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها الإبلاغ عن حالة التطعيم بحلول نهاية يونيو.

وفي ولاية بنسلفانيا، مسقط رأس فانجارد، تم تطعيم حوالي 53% من الأشخاص بشكل كامل، وفقاً لمتقفي بلومبرغ للتطعيمات.

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