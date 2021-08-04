مصر.. سندات بمليار جنيه لشركة تستثمر في السيارات الكهربائية

وقعت الشركة الوطنية للسيارات "ناتكو" مع شركة "بلتون" لترويج وتغطية الاكتتاب إحدى شركات بلتون المالية القابضة اتفاقية لتصبح المستشار المالي لإصدار سندات في السوق المصري بقيمة مليار جنيه، على أن يتم تخصيص جزء من ذلك الطرح للسندات الخضراء للتوسع في مجال السيارات الكهربائية وتصنيع شواحن السيارات وإنشاء محطات الشحن ومراكز التوزيع وخدمات ما بعد البيع.

وتعد "نانكو" أول شركة في مصر تدرس إصدار سندات خضراء، فيما تعتزم الشركة طرح حصة من أسهمها في البورصة المصرية.

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وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، ياسر صالح، إن "ناتكو" سوف تقوم بإصدار سندات بقيمة مليار جنيه خلال الفترة القادمة بغرض تمويل التوسعات في مجال مراكز التوزيع وخدمات ما بعد البيع لشبكة توزيع سيارات "مرسيدس-بنز" في العديد من المواقع على ضوء توقيع اتفاقية التوزيع الجديدة مع الشركة.

أيضاً، تعتزم الشركة التوسع في مجال بيع وتوزيع وصيانة وشحن السيارات الكهربائية من خلال البدء في إنشاء شبكة من محطات الشحن العادية والسريعة وفائقة السرعة لدعم كافة أنواع بروتوكولات الشحن الأوروبي والصيني والأميركي في جميع محافظات الجمهورية وذلك لمسايرة التوجه الدولي والمحلي في مجال التحول لحلول النقل الكهربائي المستدامة.

وتخطط الشركة لتقديم حزمة من الحلول التقنية المبتكرة لأول مرة في مصر والمنطقة لتسهيل وتشجيع المستهلكين على اقتناء واستعمال السيارات الكهربائية بجميع أنواعها وفئاتها.

وتقوم المجموعة حالياً بدراسة تصنيع شواحن السيارات الكهربائية مع شركاء محليين ودوليين للاستعمال الخاص والعام من خلال الذراع الصناعي للمجموعة متمثل في الشركة المصرية الألمانية للسيارات (إجا). حيث تقوم حاليا بتصنيع سيارات ركوب "مرسيدس-بنز" ذات الدفع الرباعي في مصر.

وأوضح أن الخطة الاستراتيجية للمجموعة تقوم على مواكبة التغيرات السريعة في عالم صناعة وتوزيع السيارات مع تقديم حلول تكنولوجية متطورة للغاية لتمكين المستهلك المصري من الاستمتاع بالتكنولوجيا المتطورة للسيارات الكهربائية وتوفير شبكة ضخمة لمحطات الشحن في جميع المحافظات على مراحل.

وأشار إلى أن الشركة تدرس إمكانية طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام لزيادة قاعدة المستثمرين بالشركة وتحقيق أكبر قيمة واستفادة للمساهمين الحاليين والمستقبلين. كما تستهدف من خلال تلك الخطوة فتح آفاق واسعة للحصول على تمويل لعملياتها الحالية والمستقبلية.