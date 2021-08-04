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"ساب" يتجاوز الخسائر.. ربح 919 مليون ريال بالربع الثاني

البنك السعودي البريطاني ساب مناسبة
البنك السعودي البريطاني "ساب"
سوق السعودية

"ساب" يتجاوز الخسائر.. ربح 919 مليون ريال بالربع الثاني

مقابل 6.86 مليار ريال خسائر بالربع الثاني من العام الماضي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن البنك السعودي البريطاني "ساب" عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، محققا 919 مليون ريال أرباح، مقابل خسائر جاوزت 6.86 مليار ريال خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

وقال البنك لتداول السعودية، إن إجمالي الإيرادات بلغ 1.644 مليار ريال، مقابل 2.037 مليار ريال، خلال الفترة المناظرة، بنسبة تراجع 19.29%.

وأضاف البنك أنه في حال استبعاد الانخفاض في قيمة الشهرة البالغة 7,418 مليون ريال سعودي المسجل في نفس الربع من العام الماضي، يكون صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل مرتفعا بنحو 1,081 مليون ريال سعودي، ويعزى ذلك إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان المتوقعة وإجمالي مصاريف العمليات.

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وقابل ذلك جزئيًا انخفاض في إجمالي دخل العمليات، ويعزى ذلك بشكل رئيسي الى انخفاض صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 19%.

وعزا انخفاض إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي الى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية والمصاريف المتعلقة بالموظفين.

وخلال النصف الأول، بلغ صافي ربح البنك 1.889 مليار ريال، مقابل خسائر بلغت 5.869 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت محفظة القروض والسلف لدى البنك بنسبة 5.55% إلى 161.4 مليار ريال، في حين تراجعت ودائع العملاء بنسبة 0.8% إلى 186.828 مليار ريال.

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