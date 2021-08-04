2.2 مليون دينار أرباح الكويت الدولي في النصف الأول

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB)، عن قفزة بأرباح النصف الأول من عام 2021 بنسبة 2047% إلى 2.217 مليون دينار، قياسا على 103.246 ألف دينار بالفترة المماثلة من 2020.

وأضاف البنك في بيان لبورصة الكويت، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الأرباح يعود إلى نمو الأرباح التشغيلية بنسبة 45.5% خلال الفترة إلى 14.82 مليون دينار، فيما زادت الإيرادات التشغيلية بنسبة 16% إلى 34.82 مليون دينار.

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وأشارت البيانات إلى ثبات المصروفات التشغيلية وارتفاع المخصصات بحوالي 2.4 مليون دينار.

وعلي صعيد نتائج الربع الثاني من 2021، تحول البنك إلى الربحية بقيمة 1.206 مليون دينار، مقابل خسارة بقيمة 2.65 مليون دينار بالربع الثاني من 2020.