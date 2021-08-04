505 ملايين ريال أرباح فصلية للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي

أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، محققة صافي ربح بلغت 505 ملايين ريال، مقابل 55 مليون ريال خسائر بالربع المناظر من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، إن سبب ارتفاع صافي الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع حصة المجموعة في نتائج المشاريع المدارة بصورة مشتركة لتبلغ للربع الحالي 226 مليون ريال مقابل 53 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، نتيجة ارتفاع أسعار بيع المنتجات.

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وأظهرت البيانات، تحقيق الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) أرباحاً بلغت حصة المجموعة منها للربع الحالي 301 مليون ريال، مقابل خسائر بقيمة 95 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، نتيجة لارتفاع اسعار بيع المنتجات للربع الحالي.

وأشارت إلى قيام بتروكيم بإهلاك لكامل قيمة وحدة البولي ستايرين خلال الربع المماثل من العام السابق.

وتابعت الشركة: "دعم النتائج أيضا انخفاض مصاريف الزكاة نتيجة قيام بتروكيم بعكس مخصصات زكوية لأعوام سابقة خلال الربع الحالي، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل".

وبالنسبة لنتائج النصف الأول من عام 2021، سجلت أرباح الشركة 811 مليون ريال، قياسا على خسائر 229 مليون ريال بالفترة المماثلة من 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة بالنصف الأول بنسبة 53.82% إلى 4.58 مليار ريال، مقابل 2.98 مليار ريال بالنصف الأول من العام السابق.