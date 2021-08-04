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"بتروكيم" تتحول لربحية فصلية بـ 603 ملايين ريال

بتروكيم مناسبة
بتروكيم
سوق السعودية

"بتروكيم" تتحول لربحية فصلية بـ 603 ملايين ريال

التحول للربحية بفضل عدة عوامل أبرزها ارتفاع أسعار المنتجات وانخفاض تكاليف التمويل

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم"، اليوم الأربعاء، عن تحول نتائج الشركة إلى الربحية خلال الربع الثاني من 2021 إلى 603 ملايين ريال، مقابل خسائر 189 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي يعود إلى ارتفاع متوسط أسعار منتجات الشركة التابعة، وانخفاض تكاليف التمويل، مع نمو الإيرادات الأخرى.

وأشارت إلى أن إهلاك كامل قيمة وحدة البولي ستايرين خلال الربع المماثل من العام السابق مما دعم الأرباح، كذلك تخفيض مخصص الزكاة لسنوات سابقة بمبلغ 94 مليون ريال.

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وسجلت المبيعات خلال الربع الثاني ارتفاعا بنسبة 74% على أساس سنوي إلى 2.456 مليار ريال، مقابل 1.40 مليار ريال بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وبالنسبة لنتائج النصف الأول من عام 2021، تحولت الشركة إلى تسجيل الأرباح بعد الزكاة والضريبة بقيمة 914 مليون ريال، مقارنة مع 139 مليون ريال بالفترة المماثلة من 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 53.82 بالمئة إلى 4.58 مليار ريال بالنصف الأول من العام، مقابل 2.98 مليار ريال بالفترة المماثلة من العام الماضي.

كانت "بتروكيم" قد سجلت صافي أرباح بعد الضريبة والزكاة بقيمة 230 مليون ريال نهاية العام الماضي، بتراجع 66% مقارنة مع 674 مليون ريال نهاية العام 2019.

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