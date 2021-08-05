أرباح ولاء للتأمين تهبط 62.8% بالربع الثاني

أظهرت بيانات شركة ولاء للتأمين التعاوني، انخفاض أرباحها قبل الزكاة بنسبة 62.83% خلال الربع الثاني من 2021 إلى 10.53 مليون ريال، من 28.35 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام السابق.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أن سبب انخفاض صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل خلال الربع الحالي يعود إلى الارتفاع في صافي المطالبات والمنافع الأخرى المتكبدة بمقدار 139.6 مليون ريال وبنسبة 169.21%، وارتفاع في مصاريف الاكتتاب الأخرى بمقدار 10.75 مليون ريال وبنسبة 178.94% على أساس سنوي.

مادة اعلانية

وأشارت الشركة إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمقدار 7.82 مليون ريال وبنسبة 27.83% على أساس سنوي، فيما زادت تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بمقدار 1.62 مليون ريال بارتفاع 13.65%.

وأفادت "ولاء" بأن إيرادات اكتتاب أخرى انخفضت بمقدار 7.96 مليون ريال وبنسبة 99.51%، يقابل هذا ارتفاع في صافي أقساط التأمين المكتسبة بمقدار 60.81 مليون ريال سعودي وبنسبة 31.01%.

وأظهرت البيانات، انخفاض في احتياطيات أقساط تأمين إضافية واحتياطيات فنية أخرى بمقدار 50.30 مليون ريال سعودي وبنسبة 104.64%، بالإضافة إلى ارتفاع في عمولة إعادة التأمين بمقدار 8.41 مليون ريال سعودي وبنسبة 87.98%، وانخفاض في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمقدار 5.71 مليون ريال وبنسبة 57.35% وارتفاع في دخل وإيرادات عمولة من الاستثمارات بمقدار21.22 مليون ريال وبنسبة 553.80%.

وبالنسبة لنتائج النصف الأول من عام 2021، تحولت "ولاء" إلى تسجيل الخسائر قبل الزكاة بقيمة 13.3 مليون ريال، مقابل أرباح 17.53 مليون ريال بالفترة المماثلة من 2020.