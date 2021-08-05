أنابيب السعودية تقلص خسائرها الفصلية بـ 70% إلى 8 ملايين ريال

أعلنت الشركة السعودية لأنابيب الصلب (أنابيب السعودية)، اليوم الخميس، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، لتقلص من خسائرها بنسبة 70%.

وقالت الشركة في بيان لتداول السعودية، إن خسائرها بلغت 8 ملايين ريال، مقارنة بخسائر بلغت 27 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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يأتي ذلك بعدما ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 52% لتصل إلى 88.48 مليون ريال.

وعزت الشركة تراجع الخسائر إلى تحقيق ربح إجمالي بلغ 4.83 مليون ريال في الربع الثاني 2021 مقارنة بخسارة إجمالية بلغت 14.97 مليون ريال في الربع الثاني 2020، وذلك نتيجة ارتفاع حجم المبيعات وتحسن المزيج البيعي والتحسن في كل من الكفاءة والتكاليف الهيكلية المباشرة.

وانخفضت المصاريف الإدارية إلى 7.99 مليون ريال في الربع الثاني 2021 من 10.87 مليون ريال سعودي في الربع الثاني 2020، ويرجع ذلك بشكل رئيسي الى انخفاض التكاليف الهيكلية و تعويضات نهاية الخدمة للموظفين.

وانخفضت المصاريف التمويليه إلى 0.83 مليون ريال في الربع الثاني 2021 من 2.04 مليون ريال في الربع الثاني 2020، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي الدين والتحسن في مصادر التمويل.

كان مقابل هذه التغيرات الايجابية تسجيل صافي خسارة في الشركة الزميلة (العالمية للأنابيب) والتي بلغت حصة الشركة منها (1.89) مليون ريال في الربع الثاني 2021م مقارنة بحصة في صافي أرباح بلغت 3.58 مليون ريال في الربع الثاني 2020.

وخلال النصف الأول، تراجعت خسائر الشركة بنسبة 63% لتصل إلى 16.56 مليون ريال، مقابل 44.79 مليون ريال خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.