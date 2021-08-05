البنيان: سابك تتطلع للتوسع في أميركا والصين وأفريقيا

قال يوسف البنيان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، في مؤتمر صحفي، إن التحسن في نتائج الربع الثاني جاء نتيجة زيادة المبيعات بنسبة 3% والذي دعمه ارتفاع متوسط أسعار المنتجات لأكثر من 10% إثر ارتفاع أسعار النفط بحدود 13% وذلك مقارنة مع الربع الأول من العام الحالي.

وتوقع البنيان أن تحقق الشركة خلال النصف الثاني نتائج مماثلة للنصف الأول مع استمرار الطلب على المنتجات الرئيسية.

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وحول الدخول لأسواق الدين، قال البنيان إنه ليس هناك خطة لإصدار سندات أو صكوك وتقييم الأوضاع المالية للشركة والأسواق مستمر.

وعلى صعيد التوزيعات، قال إن سابك مستمرة باستراتيجيتها دون تغيير مع الحفاظ على التقييم المالي.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة على التركيز على استراتيجية النمو والانضباط في التوسع في الأسواق الرئيسية بالإضافة إلى السعودية، مشيرا إلى أن هناك تطلعا إلى الولايات المتحدة والصين بالإضافة إلى أفريقيا إذ أنها من الأسواق الواعدة للنمو بقطاعات الشركة الرئيسية.

وأعلنت سابك اليوم عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، محققة أرباحا بلغت 7.64 مليار ريال، مقابل 2.22 مليار ريال خسائر خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لتداول السعودية، إن إجمالي الإيرادات بلغ 42.42 مليار ريال، مقابل 24.62 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 72.3%.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، حققت الشركة صافي ربح بلغ 12.51 مليار ريال، مقابل خسائر بلغت 3.27 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.