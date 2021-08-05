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الخطوط القطرية توقف تشغيل 13 طائرة إيرباص إيه350 بسبب مشاكل

الخطوط القطرية
الخطوط القطرية
قطر

الخطوط القطرية توقف تشغيل 13 طائرة إيرباص إيه350 بسبب مشاكل

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دبي - رويترز

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قالت الخطوط الجوية القطرية اليوم الخميس إنها أوقفت تشغيل 13 طائرة إيرباص من طراز إيه350 بناء على تعليمات من هيئة تنظيم الطيران في قطر بسبب تدهور حالة السطح الموجود أسفل طلاء الطائرة بأسرع من المتوقع.

ودب خلاف لهذا السبب بين شركة الطيران المملوكة للدولة وشركة صناعة الطائرات الأوروبية، بعد أن قالت الشركة القطرية هذا العام إنها لن تستلم طلبيات من إيه350 حتى يتم حل المشكلة.

وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية في بيان "في ضوء التطورات الأخيرة نتوقع أن تتعامل شركة إيرباص مع هذا الأمر بالاهتمام المرجو".

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