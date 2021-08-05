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المواساة تبدأ التشغيل التجريبي لمستشفى المدينة المنورة

المواساة
مستشفى المواساة
سوق السعودية

المواساة تبدأ التشغيل التجريبي لمستشفى المدينة المنورة

فترة التشغيل التجريبي تنتهي بالربع الرابع من 2021

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة المواساة للخدمات الطبية، إتمام عملية إطلاق التيار الكهربائي والبدء في التشغيل التجريبي للمستشفى الجديد في المدينة المنورة اعتباراً من اليوم 5 أغسطس 2021 ولفترة تنتهي خلال الربع الرابع 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن نسبة إنجاز المشروع بلغت 98%، وسيتم الإعلان عن تاريخ بدء التشغيل الفعلي والأثر المالي المترتب عليه بعد الحصول على الموافقات النهائية اللازمة من وزارة الصحة.

ووقعت المواساة للخدمات الطبية في ديسمبر 2017، عقد تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع إنشاء فرعها الجديد في المدينة المنورة مع شركة إعمار المشاريع للمقاولات العامةبقيمة 205 ملايين ريال.

كانت الشركة أفصحت في وقت سابق عن توقعها لبدء التشغيل التجريبي للمشروع خلال الربع الثاني من العام 2021.

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