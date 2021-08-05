تراجع الأرباح الفصلية لدبي للاستثمار بـ 15% إلى 178 مليون درهم

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة دبي للاستثمار بنسبة 15% لتصل إلى 178 مليون درهم.

وعزت الشركة، المدرجة في سوق دبي، تراجع أرباحها إلى ارتفاع تكاليف المبيعات بنسبة 140% لتصل إلى 760 مليون درهم.

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وسجلت الشركة قفزة في إيرادات بيع العقارات في الربع الثاني حيث سجلت 330 مليون درهم مقارنة مع 4 ملايين درهم في الفترة المقابلة.

وخلال النصف الأول، حققت الشركة أرباحا صافية قدرها 302 مليون درهم للنصف الأول من العام الجاري المنتهي في 30 يونيو 2021 بزيادة قدرها 47% مقارنة مع 205 ملايين درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.