جي.بي أوتو المصرية تقرر عدم تجديد عقد توزيع "جيلي" الصينية 

قالت شركة جي.بي أوتو، أكبر شركة لتجميع وتوزيع السيارات في مصر، اليوم الخميس، إن شركة تابعة لها قررت عدم تجديد عقد التوزيع الموقع مع شركة جيلي الصينية "لأسباب استراتيجية".

وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية، أنها تؤكد "التزامها الكامل تجاه ملاك سيارات جيلي المباعة عن طريق شركة غبور مصر من حيث توفير قطع الغيار وخدمات الصيانة حتى نجاح شركة جيلي الصينية في التعاقد مع وكيل محلي جديد".

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وكانت أرباح جي بي أوتو، بلغت 349.52 مليون جنيه خلال الربع الأول من2021 (مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية)، مقابل أرباح بلغت 216.15 مليون جنيه في الربع المقارن من 2020.

وبلغت إيرادات الشركة 6.82 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 5.88 مليار جنيه في الربع الأول من العام 2020.