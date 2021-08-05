مبادلة تشتري وحدة تابعة لرينوفا البرازيلية مقابل 213 مليون دولار

قالت شركة رينوفا إنرجيا البرازيلية للطاقة المتجددة، الخاضعة للحماية من الإفلاس، إن شركة مبادلة للاستثمار فازت بعطاء لشراء واحدة من وحداتها المنتجة.

وأضافت أن مبادلة ستدفع 1.1 مليار ريال برازيلي (213 مليون دولار) مقابل الوحدة التي تملك سدودا كهرومائية صغيرة.

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وفي الشهر الماضي، فازت مبادلة المملوكة لحكومة أبوظبي بالحق في مضاهاة أي عرض آخر أعلى لشراء بعض أصول شركة الطاقة البرازيلية المفلسة رينوفا إنرجيا Renova، بحسب ما ذكرته الأخيرة.

قدمت مبادلة عرضا ملزما لشراء حصة رينوفا البالغة 51% في وحدتها برازيل بي.سي.إتش Brasil PCH، التي تملك 13 محطة كهرومائية صغيرة ".

ووفقًا لموقع Renova الإلكتروني، استحوذت الشركة على حصة 51% في Brasil PCH في يناير 2014.

وقالت الشركة إن العرض، الذي يتضمن سلسلة من الشروط، هو جزء من إحدى عمليات بيع الأصول التنافسية، وفقًا للشروط المعتمدة في الخطة القضائية الخاصة بها.

يذكر أن Renova أعلنت إفلاسها في أكتوبر 2019.