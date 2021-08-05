الجوف الزراعية: ارتفاع تكلفة مصنع البطاطس لـ192 مليون ريال 

أعلنت شركة الجوف للتنمية الزراعية "جادكو"، أنه لم يتم البدء بمشروع إنشاء مصنع لإنتاج شرائح البطاطس وسط ارتفاع التكلفة لنحو 192 مليون ريال.

وأضافت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أن التأخير في المشروع يرجع للتواصل مع منفذي المشاريع المشابهة في العديد من الدول، متوقعة الانتهاء منه في الربع الثالث من العام المالي 2023.

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وذكرت أن التكلفة تغيرت من 70 مليون ريال التي تم الإعلان عنها مسبقاً إلى 192 مليون ريال نتيجة لاحتياجات السوق.

وكان مجلس إدارة الجوف وافق في ديسمبر 2020 على مشروع إنشاء مصنع لإنتاج شرائح البطاطس المقلية، بتكلفة تبلغ 70 مليون ريال.

وأفادت الشركة حينها بأن البدء في إنشاء المشروع سيكون في الربع الأول 2021، وتوقعت أن يتم الانتهاء منه خلال الربع الأول من 2023.

وانخفضت أرباح شركة الجوف الزراعية، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 70.99% في الربع الثاني من 2021، لتسجل 3.44 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 11.87 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وتراجعت أرباح الجوف الزراعية بنسبة 10.24% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بصافي ربح نحو 3.84 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وقالت الشركة في بيان، إن تراجع الأرباح في الربع الثاني من 2021، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض المبيعات، وانخفاض هامش الربح، وكذلك زيادة مصروفات البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية والعمومية، وذلك بالرغم من انخفاض المصروفات الأخرى وانخفاض مصروف الزكاة.