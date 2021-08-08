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أرباح "أكسا التعاونية" تتراجع هامشياً إلى 34.9 مليون ريال في الربع الثاني

أكسا
أكسا التعاونية
سوق السعودية

أرباح "أكسا التعاونية" تتراجع هامشياً إلى 34.9 مليون ريال في الربع الثاني

بسبب الانخفاض العام في الفائض من عمليات التأمين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة أكسا للتأمين التعاوني "أكسا التعاونية"، انخفاض أرباحها قبل الزكاة، بنسبة 0.08% في الربع الثاني من 2021، لتسجل 34.96 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 34.99 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وانخفض صافي أرباح "أكسا التعاونية" بنسبة 20.13% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بأرباح نحو 43.77 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وقالت "أكسا التعاونية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب الانخفاض في صافي الربح قبل الزكاة بمبلغ 30 ألف ريال في الربع الثاني من 2021، على أساس سنوي، يعود إلى الانخفاض العام في الفائض من عمليات التأمين.

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وأضافت أن ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة بمبلغ 20,642 ألف ريال لا سيما في قطاع الصحي، ساهم في انخفاض صافي الربح قبل الزكاة والضريبة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وارتفعت أرباح الشركة قبل الزكاة، بنسبة 11.99% في النصف الأول من 2021، لتصل إلى 78.74 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 70.3 مليون ريال في النصف الأول من 2020.

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