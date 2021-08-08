أرباح إشراق للاستثمار الفصلية تتراجع 62% إلى 7.7 مليون درهم

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة إشراق للاستثمار، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 62% لتصل إلى 7.7 مليون درهم.

وعزت الشركة تراجع أرباحها إلى تسجيلها أرباحا من إعادة التقييم بـ 12 مليون درهم في الفترة المقابلة مقابل 450 ألف درهم في الربع الثاني من هذا العام.

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ووصلت الخسائر المتراكمة للشركة بنهاية الربع الثاني إلى 1.65 مليار درهم ما تمثل 45% من رأسمال الشركة.

وسجلت الشركة خلال لنصف الأول من العام الجاري، صافي أرباح بلغ 17.95 مليون درهم بزيادة 167,25 % مقارنةً مع النصف الأول من عام 2020.

وحققت إشراق دخلاً تشغيلياً بواقع 10.20 مليون درهم في النصف الأول من العام، بنمو 9.58 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وحققت الشركة أيضاً مكاسب بقيمة 15.36 مليون درهم من استثماراتها، ولا سيما في القطاعين المالي والتقني.

وفي الوقت نفسه، عادت أعمال التأجير والضيافة إلى مستويات ما قبل الجائحة، فحققت أصول الشركة في مركز دبي المالي العالمي و«نوران مارينا» معدلات إشغال بلغت 97 % و96 % على التوالي. على صعيد مشاريع التطوير العقاري، حصل «مارينا رايز» - وهو أول مشروع متعدد الاستخدامات للشركة في جزيرة الريم - على شهادة إتمام البناء من بلدية أبوظبي وبدأت إشراق بتأجير وحداته. وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة إشراق: «نحن سعداء جداً بالتقدم الكبير الذي أحرزناه على مختلف الأصعدة، سواء لناحية زيادة ربحيتنا واستثماراتنا من خلال استراتيجية التنويع أو استكمال أول مشروع تطوير عقاري متعدد الاستخدامات في موعده المقرر. وسنواصل الالتزام خلال النصف الثاني من العام بخلق القيمة لمساهمينا من خلال تحسين الكفاءات التشغيلية وتعزيز ميزانيتنا العمومية».