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أرباح حلواني إخوان تنمو 1.2% بالربع الثاني إلى 26 مليون ريال 

حلواني إخوان مناسبة
حلواني إخوان
سوق السعودية

أرباح حلواني إخوان تنمو 1.2% بالربع الثاني إلى 26 مليون ريال

مقابل 25.93 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة حلواني إخوان، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري محققة نموا في صافي الربح بلغ 1.2%.

وقالت الشركة في بيان لتداول السعودية، إن صافي الربح بلغ 26.24 مليون ريال، مقابل 25.93 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت الإيرادات بنسبة 1.4% إلى 268.6 مليون ريال، مقابل 272.39 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وأوضحت الشركة أنه بالرغم من اختلاف الظروف السوقية استطاعت الشركة المحافظة على حجم المبيعات مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وطرح منتجات جديدة في الأسواق خلال الربع الحالي وفقاً للاستراتيجية العامة للشركة ما ساهم في نمو المبيعات.

وانخفضت المصروفات البيعية والتسويقية نتيجة إعادة هيكلة المصروفات في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، كما انخفضت المصروفات العمومية والإدارية في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وأوضحت الشركة أن الانخفاض في مصاريف التمويل جاء نتيجة انخفاض تكلفة الإقراض في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وخلال النصف الأول، تراجع صافي الربح بنسبة 8.4% إلى 51.6 مليون ريال، بعد تراجع الإيرادات بنسبة 0.4% إلى 555.2 مليون ريال.

وعزت الشركة هذا التراجع إلى قيامها حملات تسويقية استثنائية، بجانب استكمال الهيكل التنظيمي للشركة التابعة في جمهورية مصر العربية وزيادة المصروفات الاستشارية.

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