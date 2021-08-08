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أرباح مؤسسة البترول الكويتية تتراجع 55% في 2019 - 2020

مؤسسة البترول الكويتية
مؤسسة البترول الكويتية
اقتصاد الكويت

أرباح مؤسسة البترول الكويتية تتراجع 55% في 2019 - 2020

بلغت قيمتها 403.522 ملايين دينار

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دبي - العربية.نت

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انخفض صافي أرباح مؤسسة البترول الكويتية خلال السنة المالية 2019 - 2020 عن السنة التي تسبقها، إذ بلغت قيمتها 403.522 ملايين دينار، وبانخفاض قدره 491.042 مليونا بنسبة 54.9% عن صافي أرباح السنة المالية 2018 - 2019، والبالغة 894.564 مليونا.

ويرجع السبب الرئيسي في ذلك، حسب ديوان المحاسبة، إلى انخفاض الأرباح التشغيلية الناتجة من عملياتها الرئيسية، إذ بلغت 66.231 مليونا، لتصل إلى 744.735 مليونا بنسبة 91.8% عن الارباح التشغيلية للسنة المالية السابقة البالغة 810.966 ملايين، وذلك رغم استرداد المؤسسة لما قيمته 478.032 دينارا كفوائد التمويل المستردة للأصول المستخدمة في الانشطة، وفقا لكتاب مجلس الامانة العامة لمجلس الوزراء المؤرخ في 24/1/2019 بشأن مشروع ربط ميزانية المؤسسة وشركاتها التابعة للسنة المالية 2019 - 2020، وفقا لصحيفة الجريدة.

وفي هذا الإطار، قال مصدر نفطي مطلع، إن سبب انخفاض الأرباح الفعلية للمؤسسة وشركاتها التابعة للسنة المالية الماضية يرجع، بصفة أساسية، إلى انخفاض أرباح التشغيل بمبلغ 744.7 مليون دينار، إذ يعود ذلك إلى انخفاض اسعار النفط خلال العام نفسه، والذي أثر بطبيعة الحال على المنتجات البترولية والغازات المسالة، بالإضافة إلى انخفاض أرباح الشركات الزميلة بمقدار 132.8 مليون دينار عن عام 2018– 2019، وفقا لصحيفة الجريدة.

وأشار المصدر إلى أن ذلك يرجع إلى انخفاض أرباح شركة «ايكويت للبتروكيماويات» وكذلك الشركة الكويتية للاولفينات، والشركة الكويتية للستايرين، وشركة «الخليج لصناعة الكيماويات البترولية» التابعة لشركة صناعة الكيماويات البترولية، وذلك بسبب تدني أسعار البيع العالمية للمنتجات البتروكيماوية.

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