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التصنيع الوطنية تتحول للربحية بـ357 مليون ريال في الربع الثاني

شركة التصنيع الوطنية
شركة التصنيع الوطنية
سوق السعودية

التصنيع الوطنية تتحول للربحية بـ357 مليون ريال في الربع الثاني

بسبب ارتفاع متوسط أسعار البيع

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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تحولت شركة التصنيع الوطنية "التصنيع" إلى تحقيق أرباح بعد الزكاة والضريبة، بقيمة 356.7 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل خسائر نحو 180.2 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وارتفع صافي أرباح التصنيع الوطنية بنسبة 8.92% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بأرباح نحو 327.5 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وقالت التصنيع الوطنية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن تحقيق صافي ربح في الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع والتي أدت كذلك إلى ارتفاع حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.

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وأضافت أن ذلك بالرغم من ارتفاع متوسط بعض أسعار اللقيم وانخفاض الكميات المباعة لبعض المنتجات نتيجة لعمليات الصيانة الدورية المجدولة، وانخفاض الإيرادات الأخرى وارتفاع مخصص الزكاة والضريبة علما أنه في الربع الثاني من العام 2020 تم تسجيل انخفاض في قيمة بعض الأصول الغير متداولة بمبلغ 209 مليون ريال، وهو ما يعود بشكل رئيسي لشركة مجمع صناعات المعادن المتطورة "أميك"، التابعة.

وتحولت التصنيع الوطنية إلى تحقيق أرباح بعد الزكاة والضريبة، نحو 684.3 مليون ريال في النصف الأول من 2021، مقارنة بخسائر نحو 232 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

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