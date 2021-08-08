السعودية للكهرباء تعود للربحية وتسجل 5.8 مليار ريال بالربع الثاني

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية الموحدة للربع الثاني من العام الجاري، محققة أرباحا بلغت 5.8 مليار ريال، مقابل خسائر بلغت قيمتها 869 مليون ريال خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

وقالت الشركة، في بيان لتداول السعودية، إن الإيرادات نمت بـ 13.6% لتصل إلى 18.936 مليار ريال، مقابل 16.668 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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ويعود تحقيق صافي ربح للربع الثاني إلى تطبيق الإصلاحات التنظيمية والمالية لقطاع الكهرباء المعتمدة في نوفمبر 2020، حيث تم إلغاء الرسم الحكومي اعتباراً من 1 يناير 2021م، في حين اشتمل الربع المماثل من العام السابق على تكاليف رسم حكومي بمبلغ 4.5 مليار ريال.

وعزت الشركة تحقيق الأرباح أيضا إلى تنظيم إيرادات الشركة وفق نموذج قاعدة الأصول المنظمة ابتداءً من العام المالي 2021، وبناءً عليه يتم صرف مبلغ ربع سنوي تقديري لحساب الموازنة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع بند الإيرادات التشغيلية الأخرى خلال الربع الحالي، كما انخفضت أعباء التمويل نتيجة لانخفاض إجمالي القروض بعد تحويل القروض الحكومية ضمن أداة المضاربة الموقعة في نوفمبر 2020، هذا بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية الذي يعزى إلى نمو مبيعات الطاقة بنسبة 9%.

وخلال النصف الأول، بلغ صافي ربح الشركة 7.5 مليار ريال، مقابل خسائر بلغت 3.3 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت الإيرادات خلال تلك الفترة 32.284 مليار ريال، مقابل 28 مليار ريال خلال الفترة المناظرة من 2020، بنسبة نمو 15%.