.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

السعودية للكهرباء تعود للربحية وتسجل 5.8 مليار ريال بالربع الثاني

الشركة السعودية للكهرباء مناسبة
السعودية للكهرباء
سوق السعودية

السعودية للكهرباء تعود للربحية وتسجل 5.8 مليار ريال بالربع الثاني

مقابل خسائر بلغت 869 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2020

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية الموحدة للربع الثاني من العام الجاري، محققة أرباحا بلغت 5.8 مليار ريال، مقابل خسائر بلغت قيمتها 869 مليون ريال خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

وقالت الشركة، في بيان لتداول السعودية، إن الإيرادات نمت بـ 13.6% لتصل إلى 18.936 مليار ريال، مقابل 16.668 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويعود تحقيق صافي ربح للربع الثاني إلى تطبيق الإصلاحات التنظيمية والمالية لقطاع الكهرباء المعتمدة في نوفمبر 2020، حيث تم إلغاء الرسم الحكومي اعتباراً من 1 يناير 2021م، في حين اشتمل الربع المماثل من العام السابق على تكاليف رسم حكومي بمبلغ 4.5 مليار ريال.

تعيين أحمد الخليفي رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة السعودية اقتصاد السعودية تعيين أحمد الخليفي رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة السعودية

وعزت الشركة تحقيق الأرباح أيضا إلى تنظيم إيرادات الشركة وفق نموذج قاعدة الأصول المنظمة ابتداءً من العام المالي 2021، وبناءً عليه يتم صرف مبلغ ربع سنوي تقديري لحساب الموازنة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع بند الإيرادات التشغيلية الأخرى خلال الربع الحالي، كما انخفضت أعباء التمويل نتيجة لانخفاض إجمالي القروض بعد تحويل القروض الحكومية ضمن أداة المضاربة الموقعة في نوفمبر 2020، هذا بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية الذي يعزى إلى نمو مبيعات الطاقة بنسبة 9%.

وخلال النصف الأول، بلغ صافي ربح الشركة 7.5 مليار ريال، مقابل خسائر بلغت 3.3 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت الإيرادات خلال تلك الفترة 32.284 مليار ريال، مقابل 28 مليار ريال خلال الفترة المناظرة من 2020، بنسبة نمو 15%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد أغلى دجاجة في مصر.. لونها ولحمها أسود وسعرها 3 آلاف جنيه! شاهد أغلى دجاجة في مصر.. لونها ولحمها أسود وسعرها 3 آلاف جنيه!
احذر.. 9 أطعمة ومشروبات شائعة يمكن أن تسبب آلاماً بالمعدة احذر.. 9 أطعمة ومشروبات شائعة يمكن أن تسبب آلاماً بالمعدة
الأكثر قراءة
وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز متأثرة بكورونا وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز متأثرة بكورونا
جريمة جريمة "فتاة العمل الخيري" في مصر.. مفاجأة غير متوقعة!
فيديو رهيب.. من يعرف هذه القاتلة يخبر الشرطة فيديو رهيب.. من يعرف هذه القاتلة يخبر الشرطة
بحزن ومرارة.. إيمي سمير غانم تعلق على رحيل والديها بحزن ومرارة.. إيمي سمير غانم تعلق على رحيل والديها
احذروا.. كبسولات القهوة اللذيذة قد تعطل هرموناتك! احذروا.. كبسولات القهوة اللذيذة قد تعطل هرموناتك!
بمشهد الموت.. هكذا ودعت دلال عبدالعزيز جمهورها! بمشهد الموت.. هكذا ودعت دلال عبدالعزيز جمهورها!
قبل أن تذهب
لهيب الحرائق يحول أبرد بقعة في العالم بروسيا إلى أسخن منطقة
لهيب الحرائق يحول أبرد بقعة في العالم بروسيا إلى أسخن منطقة
اكتشف المزيد