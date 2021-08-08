لجام للرياضة تحقق 50.9 مليون ريال أرباح بالربع الثاني

أعلنت شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة)، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، محققة أرباح قيمتها 50.89 مليون ريال، مقابل 91 مليون ريال خسائر خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

وقالت الشركة، في بيان لتداول السعودية، إن إجمالي الإيرادات خلال تلك الفترة نمت 810.796% إلى 221.87 مليون ريال، مقابل 24.36 مليون ريال خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

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وأضافت الشركة أن زيادة الإيرادات قابلها جزئياً زيادة في تكلفة الإيرادات بمقدار 49.11 مليون ريال، وصافي ارتفاع في جميع التكاليف الأخرى بما في ذلك تكلفة التمويل والزكاة بمقدار 6.50 مليون ريال.

وخلال النصف الأول سجلت الشركة ربحا صافيا بـ 43.92 مليون ريال، مقابل 84.78 مليون ريال خسائر خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

وعلى صعيد أخر، قالت الشركة أن مجلس إدارتها قرر توزيع أرباح عن النصف الأول 2021 بـ 23.57 مليون ريال، وتصل حصة السهم من التوزيعات 0.45 ريال.

