محمد الجاسر رئيسا جديدا للبنك الإسلامي للتنمية

وافق مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية على تعيين محمد الجاسر رئيسا جديدا للبنك لمدة خمس سنوات.

وقد أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بإعفاء الدكتور محمد الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه.

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أيضا أصدر الملك سلمان أمرا ملكيا بتعيين الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي المستشار بالديوان الملكي رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة يوم أمس.

وكان مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية أقر الشهر الماضي مشروع قرار انتخاب مرشح المملكة العربية السعودية، الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيساً جديداً للبنك الإسلامي للتنمية لمدة خمس سنوات.

أعلن ذلك رئيس المجلس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان سردار عمر زاقوف، بناءً على ما أفادت به الأمانة العامة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وأعرب المجلس عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولحكومة المملكة على الدعم المتواصل الذي يُقدَّم للبنك منذ إنشائه.

وعبّر المجلس عن تقديره، للرئيس السابق الدكتور بندر بن محمد حجار على خدماته المتميزة التي قدمها للبنك منذ انتخابه، وللمؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك، وعلى ما حققته المجموعة في الفترة الماضية من نجاح باهر، رفع مكانتها بين البنوك والأسواق الدولية.