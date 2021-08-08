.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

محمد الجاسر رئيسا جديدا للبنك الإسلامي للتنمية

وزير الاقتصاد السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر
محمد الجاسر
بنوك

محمد الجاسر رئيسا جديدا للبنك الإسلامي للتنمية

أحمد الخليفي رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة في السعودية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وافق مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية على تعيين محمد الجاسر رئيسا جديدا للبنك لمدة خمس سنوات.

وقد أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بإعفاء الدكتور محمد الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه.

أيضا أصدر الملك سلمان أمرا ملكيا بتعيين الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي المستشار بالديوان الملكي رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة يوم أمس.

وكان مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية أقر الشهر الماضي مشروع قرار انتخاب مرشح المملكة العربية السعودية، الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيساً جديداً للبنك الإسلامي للتنمية لمدة خمس سنوات.

عجز تركيا عن مواجهة الحرائق يكشف فساداً جديداً باختفاء ملايين الليرات اقتصاد تركيا عجز تركيا عن مواجهة الحرائق يكشف فساداً جديداً باختفاء ملايين الليرات

أعلن ذلك رئيس المجلس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان سردار عمر زاقوف، بناءً على ما أفادت به الأمانة العامة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وأعرب المجلس عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولحكومة المملكة على الدعم المتواصل الذي يُقدَّم للبنك منذ إنشائه.

وعبّر المجلس عن تقديره، للرئيس السابق الدكتور بندر بن محمد حجار على خدماته المتميزة التي قدمها للبنك منذ انتخابه، وللمؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك، وعلى ما حققته المجموعة في الفترة الماضية من نجاح باهر، رفع مكانتها بين البنوك والأسواق الدولية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ما بين دلتا ولامبدا.. كورونا يواصل التحور و ما بين دلتا ولامبدا.. كورونا يواصل التحور و"المزيد في الطريق"!
ثالث أهم كارثة بحرية بالتاريخ.. قُتل خلالها 7000 جريح ومدني ثالث أهم كارثة بحرية بالتاريخ.. قُتل خلالها 7000 جريح ومدني
الأكثر قراءة
وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز متأثرة بكورونا وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز متأثرة بكورونا
جريمة جريمة "فتاة العمل الخيري" في مصر.. مفاجأة غير متوقعة!
شاهد أغلى دجاجة في مصر.. لونها ولحمها أسود وسعرها 3 آلاف جنيه! شاهد أغلى دجاجة في مصر.. لونها ولحمها أسود وسعرها 3 آلاف جنيه!
فيديو رهيب.. من يعرف هذه القاتلة يخبر الشرطة فيديو رهيب.. من يعرف هذه القاتلة يخبر الشرطة
بحزن ومرارة.. إيمي سمير غانم تعلق على رحيل والديها بحزن ومرارة.. إيمي سمير غانم تعلق على رحيل والديها
احذروا.. كبسولات القهوة اللذيذة قد تعطل هرموناتك! احذروا.. كبسولات القهوة اللذيذة قد تعطل هرموناتك!
قبل أن تذهب
تقارير محلية: سقوط أكثر من نصف المقاطعات الأفغانية بيد طالبان
تقارير محلية: سقوط أكثر من نصف المقاطعات الأفغانية بيد طالبان
اكتشف المزيد